«Барселона» не сомневается в своих шансах подписать контракт с Месси

Месси может больше не сыграть за «ПСЖ»

«Барселона» уверена, что подпишет контракт с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси.

По информации RMC Sport, каталонский клуб, несмотря на финансовые ограничения, уверена в том, что сможет вернуть своего бывшего капитана. Тем временем парижане намерены провести внутрикомандное разбирательство, чтобы в том числе понять, стоит ли выпускать 35-летнего аргентинца на оставшиеся матчи чемпионата Франции. Некоторые сотрудники клуба считают, что делать этого не надо.

Ранее форвард был отстранен «ПСЖ» на две недели за несогласованное путешествие в Саудовскую Аравию.

Контракт Месси с парижанами истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 37 матчей за команду во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.