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Сегодня, 01:49

Анчелотти: «Сейчас наступает очень важный для «Реала» момент»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Реала Сосьедад» (0:2) в матче 33-го тура чемпионата Испании.

«Первый тайм мы бились, пропустили гол, а потом была красная карточка. Это было сложно. Сейчас наступает очень важный для нас момент. Мы должны быть готовы. Если мы избежим ошибок, которые допускали в последнее время, то в следующих двух играх прибавим», — цитирует Football Espana Анчелотти.

«Реал» с 68 очками идет на 2-й строчке, отставая от лидирующей «Барселоны» на 14 очков. «Реал Сосьедад» набрал 61 очко и занимает 4-е место.

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Ла лига: «Барселона» обыграла «Осасуну», «Реал Сосьедад» победил «Реал» и другие матчи 33-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Реал 33 21 5 7 69-32 68
3
 Атлетико 32 20 6 6 55-25 66
4
 Р. Сосьедад 33 18 7 8 43-29 61
5
 Вильярреал 32 16 5 11 46-33 53
6
 Бетис 32 14 7 11 39-37 49
7
 Атлетик 32 13 8 11 43-32 47
8
 Жирона 32 12 8 12 50-45 44
9
 Осасуна 33 12 8 13 29-35 44
10
 Р. Вальекано 32 11 10 11 38-41 43
11
 Севилья 32 11 8 13 38-47 41
12
 Мальорка 32 11 8 13 31-35 41
13
 Сельта 32 10 9 13 38-45 39
14
 Альмерия 33 10 6 17 42-58 36
15
 Кадис 32 8 11 13 25-44 35
16
 Вальядолид 32 10 5 17 29-55 35
17
 Валенсия 32 9 6 17 35-39 33
18
 Эспаньол 32 7 10 15 38-53 31
19
 Хетафе 32 7 10 15 29-42 31
20
 Эльче 33 3 7 23 25-64 16
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2.05 20:30
Альмерия – Эльче
 2 : 1
2.05 20:30
Барселона – Осасуна
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2.05 23:00
Р. Сосьедад – Реал
 2 : 0
3.05 20:30
Валенсия – Вильярреал
 - : -
3.05 23:00
Атлетико – Кадис
 - : -
3.05 23:00
Хетафе – Сельта
 - : -
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Жирона – Мальорка
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Атлетико

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Микель Мерино

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Кадис

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Бетис

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