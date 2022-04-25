«Барселона» может продать де Йонга клубу, который предложит от 70 миллионов евро

«Барселона» готова продать полузащитника Френки де Йонга за 70 миллионов евро, сообщает журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV.

По данным источника, игроком активно интересуется «Манчестер Юнайтед», новым главным тренером которого летом станет Эрик тен Хаг. С этим специалистом 24-летний футболист работал в «Аяксе».

Ранее каталонцы заявили, что они не будут продавать хавбека, так как он является важной частью команды.

В этом сезоне голландец провел 43 матча за «Барселону» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 передач.