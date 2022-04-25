«Бетис» заинтересован в трансфере Иско этим летом
«Бетис» хочет в летнее трансферное окно приобрести полузащитника «Реала» Иско, пишет Marca.
По данным издания, севильский клуб готов подписать футболиста на два года. Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини лично хочет видеть Иско в команде, так как знаком с ним по работе в «Малаге».
Контракт Иско с «Реалом» истекает 30 июня 2022 года. В этом сезоне футболист провел 12 матчей в ла лиге, забив 1 гол.
Ранее «Бетис» стал обладателем Кубка Испании впервые за 17 лет, обыграв в финале «Валенсию» в серии пенальти — 5:4.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|33
|24
|6
|3
|69-29
|78
|
2
|Барселона
|33
|18
|9
|6
|61-33
|63
|
3
|Севилья
|33
|17
|12
|4
|49-27
|63
|
4
|Атлетико
|33
|18
|7
|8
|59-39
|61
|
5
|Бетис
|33
|17
|6
|10
|56-38
|57
|
6
|Р. Сосьедад
|33
|15
|10
|8
|32-31
|55
|
7
|Вильярреал
|33
|14
|10
|9
|53-31
|52
|
8
|Атлетик
|33
|12
|12
|9
|39-34
|48
|
9
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|34-44
|44
|
10
|Валенсия
|33
|10
|12
|11
|44-48
|42
|
11
|Р. Вальекано
|33
|11
|7
|15
|34-38
|40
|
12
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|36-37
|39
|
13
|Эспаньол
|33
|10
|9
|14
|37-45
|39
|
14
|Эльче
|33
|10
|8
|15
|36-44
|38
|
15
|Хетафе
|33
|8
|11
|14
|31-37
|35
|
16
|Мальорка
|33
|8
|8
|17
|29-54
|32
|
17
|Кадис
|33
|6
|13
|14
|29-46
|31
|
18
|Гранада
|33
|6
|12
|15
|36-56
|30
|
19
|Алавес
|33
|6
|7
|20
|26-55
|25
|
20
|Леванте
|33
|5
|10
|18
|41-65
|25
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.04
|22:00
|
Севилья – Кадис
|- : -
|30.04
|15:00
|
Алавес – Вильярреал
|- : -
|30.04
|17:15
|
Реал – Эспаньол
|- : -
|30.04
|19:30
|
Валенсия – Леванте
|- : -
|30.04
|22:00
|
Атлетик – Атлетико
|- : -
|1.05
|15:00
|
Эльче – Осасуна
|- : -
|1.05
|17:15
|
Гранада – Сельта
|- : -
|1.05
|19:30
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|- : -
|1.05
|22:00
|
Барселона – Мальорка
|- : -
|2.05
|22:00
|
Хетафе – Бетис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|25
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|28
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|27
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|22
|1
|7
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