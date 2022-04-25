«Бетис» заинтересован в трансфере Иско этим летом

«Бетис» хочет в летнее трансферное окно приобрести полузащитника «Реала» Иско, пишет Marca.

По данным издания, севильский клуб готов подписать футболиста на два года. Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини лично хочет видеть Иско в команде, так как знаком с ним по работе в «Малаге».

Контракт Иско с «Реалом» истекает 30 июня 2022 года. В этом сезоне футболист провел 12 матчей в ла лиге, забив 1 гол.

Ранее «Бетис» стал обладателем Кубка Испании впервые за 17 лет, обыграв в финале «Валенсию» в серии пенальти — 5:4.