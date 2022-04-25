«Реал» достиг устного соглашения с Рюдигером

«Реал» достиг устного соглашения с защитником «Челси» Антонио Рюдигером.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, контракт еще не подписан, но клуб уже готовится закрывать сделку и подписать защитника в качестве свободного агента.

По данным источника, с 29-летним футболистом будет подписано долгосрочное соглашение. Окончательные детали будут обсуждаться в ближайшее время.

Ранее главный тренер «Челси» Томат Тухель подтвердил, что Рюдигер летом покинет клуб.

Контракт немецкого защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 47 матчах за «Челси».