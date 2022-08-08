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«Барселона» может аннулировать контракт де Йонга из-за ошибок предыдущего руководства клуба

Руслан Минаев
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«Барселона» сообщила полузащитнику Френки де Йонгу, что собирается аннулировать его нынешний контракт и вернуть условия, которые были прописаны ранее. Об этом сообщает The Athletic.

В клубе считают, что предыдущее руководство каталонцев нарушило закон, когда подписало с голландским хавбеком действующий контракт. Де Йонг продлил соглашение с клубом в октябре 2020 года.

«Барселона» готова начать судебное разбирательство с целью вернуть условия контракта, которые были установлены во время перехода футболиста из «Аякса» в 2019 году.

Ранее сообщалось, что «Барса» хочет продать де Йонга. 25-летний хавбек отказывается уходить, даже под угрозой снижения зарплаты.

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
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