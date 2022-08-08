Иско подписал контракт с «Севильей» до 2024 года

Полузащитник Иско подписал контракт с «Севильей», сообщает пресс-служба испанского клуба. Контракт с 30-летним хавбеком рассчитан до 2024 года.

Ранее Иско в течение 9 лет выступал за «Реал». Он перешел в мадридский клуб из «Малаги» в 2013 году. В составе сливочных он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА.

В прошедшем сезоне полузащитник забил два мяча в 17 матчах за «галактикос» во всех турнирах.