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Сегодня, 15:30

Иско подписал контракт с «Севильей» до 2024 года

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Иско.
Фото ФК «Севилья»

Полузащитник Иско подписал контракт с «Севильей», сообщает пресс-служба испанского клуба. Контракт с 30-летним хавбеком рассчитан до 2024 года.

Ранее Иско в течение 9 лет выступал за «Реал». Он перешел в мадридский клуб из «Малаги» в 2013 году. В составе сливочных он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА.

В прошедшем сезоне полузащитник забил два мяча в 17 матчах за «галактикос» во всех турнирах.

Иско Аларкон (Иско)
Футбол
ФК Севилья
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