«Барселона» дома проиграла «Кадису»

«Барселона» дома проиграла «Кадису» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Матч закончился со счетом 0:1.

Гол на 48-й минуте встречи забил нападающий гостей Лукас Перес.

«Кадис» поднялся из зоны вылета и теперь занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги, имея 31 очко после 32 матчей. «Барселона» осталась на второй строчке с 60 очками после 31 встречи.