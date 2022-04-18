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18 апреля, 23:57

«Барселона» дома проиграла «Кадису»

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«Барселона» — «Кадис» — 0:1.
Фото Reuters

«Барселона» дома проиграла «Кадису» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Матч закончился со счетом 0:1.

Гол на 48-й минуте встречи забил нападающий гостей Лукас Перес.

«Кадис» поднялся из зоны вылета и теперь занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги, имея 31 очко после 32 матчей. «Барселона» осталась на второй строчке с 60 очками после 31 встречи.

Испания. Лига 1. 32-й тур
18 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
0:1
Кадис
Голы
Лукас, 48 (0:1)
Барселона
тер Штеген Дест (Мингеса, 90+4) Лангле (Траоре, 77) Жорди Альба Гарсия Бускетс де Йонг (де Йонг, 77) Гави Дембеле Депай (Обамеянг, 61) Торрес
Кадис
Ледесма Фали Эспино Эрнандес Парра (Акапо, 76) Йенссон (Чуст, 77) Хосе Мари (Сан Эметерио, 64) Фернандес Санчес (Алехо, 64) Собрино (Арсамендия, 82) Лукас
Предупреждения
Бускетс 42’, Дест 70’, Торрес 90+4’, Жорди Альба 90+8’  -  Эрнандес 61’
Судьи
Вега (Испания)
ФК Барселона
ФК Кадис
4
5
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 32 23 6 3 66-28 75
2
 Барселона 31 17 9 5 60-32 60
3
 Севилья 32 16 12 4 46-25 60
4
 Атлетико 32 18 6 8 59-39 60
5
 Бетис 32 17 6 9 56-37 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 32 13 10 9 51-31 49
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 32 10 12 10 44-46 42
11
 Сельта 32 10 9 13 36-35 39
12
 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
13
 Эльче 32 9 8 15 35-44 35
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 32 7 11 14 29-37 32
16
 Кадис 32 6 13 13 27-43 31
17
 Гранада 32 6 11 15 36-56 29
18
 Мальорка 32 7 8 17 27-53 29
19
 Алавес 32 6 7 19 25-53 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
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38 тур
19.04 20:00
Мальорка – Алавес
 - : -
19.04 22:00
Бетис – Эльче
 - : -
19.04 22:30
Вильярреал – Валенсия
 - : -
20.04 20:00
Атлетико – Гранада
 - : -
20.04 21:00
Сельта – Хетафе
 - : -
20.04 22:30
Осасуна – Реал
 - : -
21.04 20:00
Леванте – Севилья
 - : -
21.04 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 - : -
21.04 21:00
Кадис – Атлетик
 - : -
21.04 22:30
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
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Усман Дембеле

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Карим Бензема

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Барселона

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