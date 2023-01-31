«Барселона» хочет арендовать Амрабата на полгода без обязательного выкупа
«Барселона» заинтересована в аренде полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата.
По информации инсайдера Жерара Ромеро, каталонцы будут работать над соглашением об аренде 26-летнего футболиста на полгода. Обязательный выкуп включать в условия сделки «блауграна» не планирует.
Действующий контракт Амрабата с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне он провел за «Фиорентину» 25 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Источник: Jijantes
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|18
|15
|2
|1
|37-6
|47
|
2
|Реал
|18
|13
|3
|2
|38-16
|42
|
3
|Р. Сосьедад
|19
|12
|3
|4
|28-18
|39
|
4
|Атлетико
|19
|10
|4
|5
|28-16
|34
|
5
|Бетис
|18
|9
|4
|5
|20-14
|31
|
6
|Вильярреал
|19
|9
|4
|6
|21-14
|31
|
7
|Р. Вальекано
|19
|8
|5
|6
|25-22
|29
|
8
|Осасуна
|19
|8
|4
|7
|18-18
|28
|
9
|Атлетик
|19
|7
|5
|7
|25-20
|26
|
10
|Мальорка
|19
|7
|4
|8
|15-18
|25
|
11
|Альмерия
|19
|6
|4
|9
|23-29
|22
|
12
|Жирона
|19
|5
|6
|8
|26-29
|21
|
13
|Севилья
|19
|5
|6
|8
|21-26
|21
|
14
|Вальядолид
|19
|6
|2
|11
|14-28
|20
|
15
|Эспаньол
|19
|4
|8
|7
|23-29
|20
|
16
|Валенсия
|18
|5
|5
|8
|25-21
|20
|
17
|Сельта
|19
|5
|5
|9
|18-29
|20
|
18
|Кадис
|19
|4
|7
|8
|14-29
|19
|
19
|Хетафе
|19
|4
|5
|10
|16-26
|17
|
20
|Эльче
|19
|0
|6
|13
|12-39
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.01
|23:00
|
Альмерия – Эспаньол
|3 : 1
|28.01
|16:00
|
Кадис – Мальорка
|2 : 0
|28.01
|18:15
|
Жирона – Барселона
|0 : 1
|28.01
|20:30
|
Севилья – Эльче
|3 : 0
|28.01
|23:00
|
Хетафе – Бетис
|0 : 1
|29.01
|16:00
|
Вальядолид – Валенсия
|1 : 0
|29.01
|18:15
|
Осасуна – Атлетико
|0 : 1
|29.01
|20:30
|
Сельта – Атлетик
|1 : 0
|29.01
|23:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|0 : 0
|30.01
|23:00
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|0 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|12
|2
|2
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|15
|2
|2
Новости