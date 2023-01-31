«Барселона» хочет арендовать Амрабата на полгода без обязательного выкупа

«Барселона» заинтересована в аренде полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата.

По информации инсайдера Жерара Ромеро, каталонцы будут работать над соглашением об аренде 26-летнего футболиста на полгода. Обязательный выкуп включать в условия сделки «блауграна» не планирует.

Действующий контракт Амрабата с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел за «Фиорентину» 25 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.