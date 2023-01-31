Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 06:44

Нападающий «Блэкберна» Диас бесплатно перейдет в «Вильярреал» летом

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Блэкберна» Бен Бреретон Диас продолжит карьеру в «Вильярреале», сообщает Sky Sports.

По данным источника, 23-летний чилиец не будет продлевать контракт с нынешним клубом и перейдет в испанскую команду на правах свободного агента летом этого года. В ближайшее время игрок должен будет подписать предварительное соглашение.

Бреретон Диас выступает за «Блэкберн» с августа 2018 года, в сезоне-2022/23 он забил 10 голов и сделал 4 результативных передачи в 31 матче. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 16 миллионов евро.

Футбол
ФК Блэкберн Роверс
ФК Вильярреал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
МОК похвалил теннисные власти за нейтральный статус россиян. Это смотрится комично
Кириллов сообщил об экспериментах США с ВИЧ-инфекцией на Украине
Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Россиян ждут длинные выходные в феврале 2023 года
Путин продлил срок госслужбы Сергею Иванову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ла лига, 19-й тур: «Барселона» обыграла «Жирону», «Реал» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 15 2 1 37-6 47
2
 Реал 18 13 3 2 38-16 42
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
5
 Бетис 18 9 4 5 20-14 31
6
 Вильярреал 19 9 4 6 21-14 31
7
 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
8
 Осасуна 19 8 4 7 18-18 28
9
 Атлетик 19 7 5 7 25-20 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
15
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
16
 Валенсия 18 5 5 8 25-21 20
17
 Сельта 19 5 5 9 18-29 20
18
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
19
 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 3 : 1
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 2 : 0
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 0 : 1
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 3 : 0
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 0 : 1
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 1 : 0
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 0 : 1
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 1 : 0
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 0 : 0
30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 12 2 2
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 15 2 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости