Кройф о полуфинале Кубка Испании: «У «Барселоны» с «Реалом» будет красивая битва»

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф высказался о матчах с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании.

«Нет никаких сомнений в том, что это будут грандиозные игры не только для Испании, но и для всего мира. Это будет нечто особенное. У нас историческое противостояние, мы соревнуемся с ними во всем. Это будет красивая битва», — приводит слова Кройффа ESPN.

Первый матч 1/2 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 8 февраля. Ответная встреча пройдет 2 марта.