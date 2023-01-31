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Сегодня, 08:46

Кройф о полуфинале Кубка Испании: «У «Барселоны» с «Реалом» будет красивая битва»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф высказался о матчах с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании.

«Нет никаких сомнений в том, что это будут грандиозные игры не только для Испании, но и для всего мира. Это будет нечто особенное. У нас историческое противостояние, мы соревнуемся с ними во всем. Это будет красивая битва», — приводит слова Кройффа ESPN.

Первый матч 1/2 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 8 февраля. Ответная встреча пройдет 2 марта.

Источник: ESPN
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 15 2 1 37-6 47
2
 Реал 18 13 3 2 38-16 42
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
5
 Бетис 18 9 4 5 20-14 31
6
 Вильярреал 19 9 4 6 21-14 31
7
 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
8
 Осасуна 19 8 4 7 18-18 28
9
 Атлетик 19 7 5 7 25-20 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
15
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
16
 Валенсия 18 5 5 8 25-21 20
17
 Сельта 19 5 5 9 18-29 20
18
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
19
 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
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38 тур
27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 3 : 1
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 2 : 0
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 0 : 1
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 3 : 0
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 0 : 1
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 1 : 0
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 0 : 1
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 1 : 0
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 0 : 0
30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 0 : 1
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 12 2 2
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 15 2 2
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