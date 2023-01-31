Кройф о полуфинале Кубка Испании: «У «Барселоны» с «Реалом» будет красивая битва»
Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф высказался о матчах с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании.
«Нет никаких сомнений в том, что это будут грандиозные игры не только для Испании, но и для всего мира. Это будет нечто особенное. У нас историческое противостояние, мы соревнуемся с ними во всем. Это будет красивая битва», — приводит слова Кройффа ESPN.
Первый матч 1/2 финала Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 8 февраля. Ответная встреча пройдет 2 марта.
Источник: ESPN
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|1
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|47
|
2
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|18
|13
|3
|2
|38-16
|42
|
3
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|19
|12
|3
|4
|28-18
|39
|
4
|Атлетико
|19
|10
|4
|5
|28-16
|34
|
5
|Бетис
|18
|9
|4
|5
|20-14
|31
|
6
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|19
|9
|4
|6
|21-14
|31
|
7
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|19
|8
|5
|6
|25-22
|29
|
8
|Осасуна
|19
|8
|4
|7
|18-18
|28
|
9
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|19
|7
|5
|7
|25-20
|26
|
10
|Мальорка
|19
|7
|4
|8
|15-18
|25
|
11
|Альмерия
|19
|6
|4
|9
|23-29
|22
|
12
|Жирона
|19
|5
|6
|8
|26-29
|21
|
13
|Севилья
|19
|5
|6
|8
|21-26
|21
|
14
|Вальядолид
|19
|6
|2
|11
|14-28
|20
|
15
|Эспаньол
|19
|4
|8
|7
|23-29
|20
|
16
|Валенсия
|18
|5
|5
|8
|25-21
|20
|
17
|Сельта
|19
|5
|5
|9
|18-29
|20
|
18
|Кадис
|19
|4
|7
|8
|14-29
|19
|
19
|Хетафе
|19
|4
|5
|10
|16-26
|17
|
20
|Эльче
|19
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|13
|12-39
|6
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|27.01
|23:00
|
Альмерия – Эспаньол
|3 : 1
|28.01
|16:00
|
Кадис – Мальорка
|2 : 0
|28.01
|18:15
|
Жирона – Барселона
|0 : 1
|28.01
|20:30
|
Севилья – Эльче
|3 : 0
|28.01
|23:00
|
Хетафе – Бетис
|0 : 1
|29.01
|16:00
|
Вальядолид – Валенсия
|1 : 0
|29.01
|18:15
|
Осасуна – Атлетико
|0 : 1
|29.01
|20:30
|
Сельта – Атлетик
|1 : 0
|29.01
|23:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|0 : 0
|30.01
|23:00
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|0 : 1
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|Г
|
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Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|12
|2
|2
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|15
|2
|2
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