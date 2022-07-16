«Барселона» готова предложить «Севилье» за Кунде 45 миллионов евро
«Барселона» хочет купить этим летом защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает Mundo Deportivo.
Каталонский клуб готов предложить за 23-летнего француза 45 миллионов евро, а также включить в соглашение одного из своих игроков.
Ранее появилась информация, что главный тренер каталонцев Хави разговаривал с Кунде более три раз этим летом. Игрок очень хочет играть за «Барселону».
В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года.
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