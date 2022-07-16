«Барселона» готова предложить «Севилье» за Кунде 45 миллионов евро

«Барселона» хочет купить этим летом защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб готов предложить за 23-летнего француза 45 миллионов евро, а также включить в соглашение одного из своих игроков.

Ранее появилась информация, что главный тренер каталонцев Хави разговаривал с Кунде более три раз этим летом. Игрок очень хочет играть за «Барселону».

В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года.