Депай недоволен отношением к нему со стороны «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай остался недоволен отношением к нему со стороны каталонского клуба, сообщает Sport.es.

Прежде 28-летний футболист не проявлял активности в поисках новой команды, поскольку хотел остаться в «Барсе». Однако после серии сделок «Барсы», включая продление контракта с Усманом Дембеле и переход Роберта Левандовскb, ситуация изменилась.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с Депаем за 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Депай провел 27 матчей в ла лиге, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Напомним, что Депай перешел в каталонский клуб летом 2020 года на правах свободного агента.