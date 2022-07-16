Депай недоволен отношением к нему со стороны «Барселоны»
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай остался недоволен отношением к нему со стороны каталонского клуба, сообщает Sport.es.
Прежде 28-летний футболист не проявлял активности в поисках новой команды, поскольку хотел остаться в «Барсе». Однако после серии сделок «Барсы», включая продление контракта с Усманом Дембеле и переход Роберта Левандовскb, ситуация изменилась.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с Депаем за 25 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Депай провел 27 матчей в ла лиге, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.
Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Напомним, что Депай перешел в каталонский клуб летом 2020 года на правах свободного агента.
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10
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11
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
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|0
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20
|Жирона
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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