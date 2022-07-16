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Сегодня, 16:07

Хави не сможет поехать вместе с «Барселоной» в турне по США. Ему не дали разрешение на въезд в страну

Хави не сможет поехать вместе с «Барселоной» в турне по США
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави не получил разрешение на въезд в США из-за посещения Ирана, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы в ближайшее время отправятся в США в предсезонное турне, но главный тренер не сможет полететь вместе с командой.

Хави отказали во въезде в США из-за того, что он посещал Иран. Испанец трижды побывал в этой стране в бытность игроком катарского «Аль-Садда».

Предполагалось, что испанский тренер получит специальное разрешение на въезд в США, но ему отказали в последний момент.

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Локомотив
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26%

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Обе забьют - да

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2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
1
2
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 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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13.08 22:00
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Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
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