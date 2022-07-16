Хави не сможет поехать вместе с «Барселоной» в турне по США. Ему не дали разрешение на въезд в страну

Хави не сможет поехать вместе с «Барселоной» в турне по США

Главный тренер «Барселоны» Хави не получил разрешение на въезд в США из-за посещения Ирана, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы в ближайшее время отправятся в США в предсезонное турне, но главный тренер не сможет полететь вместе с командой.

Хави отказали во въезде в США из-за того, что он посещал Иран. Испанец трижды побывал в этой стране в бытность игроком катарского «Аль-Садда».

Предполагалось, что испанский тренер получит специальное разрешение на въезд в США, но ему отказали в последний момент.