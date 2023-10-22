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Сегодня, 21:00

«Барселона» — «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию матча ла лиги

Видеотрансляция матча ла лиги «Барселона» — «Атлетик» начнется в 21.30 на «Окко Спорт»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Барселоны».
Фото Reuters

22 октября, в воскресенье, «Барселона» на своем поле сыграет против «Атлетика» в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в городе Барселона. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Барселона» — «Атлетик» можно с помощью онлайн-платформы «Окко Спорт». Начало — в 21.30.

Следите за ключевыми событиями матча «Барселона» — «Атлетик» в матч-центре на сайте «СЭ».

«Барселона» испанского тренера Хави с 21 баллом занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги. «Атлетик» с 17 очками располагается на шестой строчке.

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Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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«Жирона» разгромила «Альмерию» и поднялась на второе место в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 10 8 1 1 21-7 25
2
 Жирона 10 8 1 1 24-13 25
3
 Атлетико 9 7 1 1 23-8 22
4
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
7
 Р. Вальекано 10 4 4 2 12-13 16
8
 Бетис 10 3 5 2 12-14 14
9
 Осасуна 10 4 1 5 11-14 13
10
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
11
 Хетафе 10 2 5 3 13-16 11
12
 Лас-Пальмас 10 3 2 5 6-9 11
13
 Севилья 9 2 3 4 14-13 9
14
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
15
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
16
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
17
 Мальорка 10 1 5 4 12-16 8
18
 Сельта 10 1 3 6 10-18 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 10 0 3 7 13-29 3
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.10 22:00
Осасуна – Гранада
 2 : 0
21.10 15:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 1 : 0
21.10 17:15
Хетафе – Бетис
 1 : 1
21.10 19:30
Севилья – Реал
 1 : 1
21.10 22:00
Сельта – Атлетико
 0 : 3
22.10 15:00
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
 0 : 1
22.10 17:15
Жирона – Альмерия
 5 : 2
22.10 19:30
Вильярреал – Алавес
 - : -
22.10 22:00
Барселона – Атлетик
 - : -
23.10 22:00
Валенсия – Кадис
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 8 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 6 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
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