«Жирона» разгромила «Альмерию» и поднялась на второе место в ла лиге

«Жирона» дома обыграла «Альмерию» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 5:2. Встреча прошла на стадионе «Монтиливи».

Дубль за победителей оформил Артем Довбик (39-я и 43-я минуты), еще по голу на счету Ивана Мартина (37-я), Савио (71-я) и Кристиана Стуани (85-я). У проигравших отличился Леу Батистау (2-я и 24-я).

«Жирона» набрала 25 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице ла лиги. Такое же количество очков у лидирующего «Реала». «Альмерия» находится на последней, 20-й, строчке (3 очка).