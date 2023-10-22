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«Жирона» разгромила «Альмерию» и поднялась на второе место в ла лиге

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Жирона» обыграла «Альмерию» — 5:2.
Фото AFP

«Жирона» дома обыграла «Альмерию» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 5:2. Встреча прошла на стадионе «Монтиливи».

Дубль за победителей оформил Артем Довбик (39-я и 43-я минуты), еще по голу на счету Ивана Мартина (37-я), Савио (71-я) и Кристиана Стуани (85-я). У проигравших отличился Леу Батистау (2-я и 24-я).

«Жирона» набрала 25 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице ла лиги. Такое же количество очков у лидирующего «Реала». «Альмерия» находится на последней, 20-й, строчке (3 очка).

Испания. Ла Лига. 10-й тур
22 окт, 17:15. Montilivi (Жирона)
Жирона
5:2
Альмерия
Источник: Таблица ла лиги
ФК Альмерия
ФК Жирона
1
2
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«Райо Вальекано» в концовке вырвал победу над «Лас-Пальмас»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 10 8 1 1 21-7 25
2
 Атлетико 9 7 1 1 23-8 22
3
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
4
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
7
 Р. Вальекано 10 4 4 2 12-13 16
8
 Бетис 10 3 5 2 12-14 14
9
 Осасуна 10 4 1 5 11-14 13
10
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
11
 Хетафе 10 2 5 3 13-16 11
12
 Лас-Пальмас 10 3 2 5 6-9 11
13
 Севилья 9 2 3 4 14-13 9
14
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
15
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
16
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
17
 Мальорка 10 1 5 4 12-16 8
18
 Сельта 10 1 3 6 10-18 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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20.10 22:00
Осасуна – Гранада
 2 : 0
21.10 15:00
Р. Сосьедад – Мальорка
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21.10 17:15
Хетафе – Бетис
 1 : 1
21.10 19:30
Севилья – Реал
 1 : 1
21.10 22:00
Сельта – Атлетико
 0 : 3
22.10 15:00
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
 0 : 1
22.10 17:15
Жирона – Альмерия
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