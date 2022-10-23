«Барселона» всухую разгромила «Атлетик» на «Камп Ноу»

«Барселона» разгромила «Атлетик» на своем поле в матче 11-го тура чемпионата Испании — 4:0.

В составе хозяев отличились Усман Дембеле, Сержи Роберто, Роберт Левандовски и Ферран Торрес.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 28 очками в 11 матчах. В следующем туре каталонцы встретятся с «Валенсией» на выезде.

«Атлетик» идет на шестой строчке с 18 очками в 11 играх. В следующем туре команда из Бильбао примет на своем поле «Вильярреал».