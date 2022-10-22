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Сегодня, 08:10

Ла лига: «Реал» — «Севилья», «Барселона» — «Атлетик» и другие матчи 11-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Футболисты «Реала».
Фото AFP
11-й тур чемпионата Испании.
Испания. Лига 1. 11-й тур
22 окт, 15:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Кадис
Испания. Лига 1. 11-й тур
22 окт, 17:15. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
Реал Сосьедад
Испания. Лига 1. 11-й тур
22 окт, 19:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Мальорка
Испания. Лига 1. 11-й тур
22 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Севилья
Испания. Лига 1. 11-й тур
23 окт, 15:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Эльче
Испания. Лига 1. 11-й тур
23 окт, 17:15. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Атлетико
Испания. Лига 1. 11-й тур
23 окт, 19:30. Montilivi (Жирона)
Жирона
Осасуна
Испания. Лига 1. 11-й тур
23 окт, 19:30. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Альмерия
Испания. Лига 1. 11-й тур
23 окт, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Атлетик
Испания. Лига 1. 11-й тур
24 окт, 22:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Хетафе
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Четыре игрока «Барселоны» не входят в планы команды на следующий сезон
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 10 9 1 0 25-8 28
2
 Барселона 10 8 1 1 24-4 25
3
 Р. Сосьедад 10 7 1 2 16-12 22
4
 Атлетико 10 6 2 2 16-8 20
5
 Бетис 10 6 2 2 13-6 20
6
 Атлетик 10 5 3 2 19-8 18
7
 Осасуна 10 5 1 4 10-10 16
8
 Валенсия 10 4 3 3 17-11 15
9
 Вильярреал 10 4 3 3 12-6 15
10
 Р. Вальекано 10 3 3 4 11-13 12
11
 Вальядолид 10 3 2 5 10-15 11
12
 Альмерия 10 3 1 6 11-17 10
13
 Сельта 10 3 1 6 11-20 10
14
 Севилья 10 2 4 4 10-15 10
15
 Мальорка 10 2 3 5 7-11 9
16
 Эспаньол 10 2 3 5 12-17 9
17
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
18
 Жирона 10 2 2 6 14-18 8
19
 Кадис 10 1 4 5 4-17 7
20
 Эльче 10 0 3 7 6-24 3
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.10 15:00
Р. Вальекано – Кадис
 - : -
22.10 17:15
Вальядолид – Р. Сосьедад
 - : -
22.10 19:30
Валенсия – Мальорка
 - : -
22.10 22:00
Реал – Севилья
 - : -
23.10 15:00
Эспаньол – Эльче
 - : -
23.10 17:15
Бетис – Атлетико
 - : -
23.10 19:30
Жирона – Осасуна
 - : -
23.10 19:30
Вильярреал – Альмерия
 - : -
23.10 22:00
Барселона – Атлетик
 - : -
24.10 22:00
Сельта – Хетафе
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 8 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 9 1 5
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 8 1 3
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