«Вильярреал» вырвал победу у «Альмерии» в добавленное время

«Вильярреал» обыграл «Альмерию» в матче 11-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии.

У «Альмерии» один мяч на свой счет записал Гонсало Мелеро, который открыл счет в матче на 31-й минуте.

В составе «Вильярреала» забитыми голами отметились Алекс Баэна и Николас Джексон, установивший окончательный счет в игре на 90+4-й минуте.

«Желтая субмарина» осталась в меньшинстве во втором тайме. Баэна получил вторую желтую карточку на 56-й минуте и был удален с поля.

«Вильярреал» набрал 18 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице ла лиги. «Альмерия» располагается на 14-й строчке с 10 очками.