Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 21:23

«Вильярреал» вырвал победу у «Альмерии» в добавленное время

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

«Вильярреал» обыграл «Альмерию» в матче 11-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии.

У «Альмерии» один мяч на свой счет записал Гонсало Мелеро, который открыл счет в матче на 31-й минуте.

В составе «Вильярреала» забитыми голами отметились Алекс Баэна и Николас Джексон, установивший окончательный счет в игре на 90+4-й минуте.

«Желтая субмарина» осталась в меньшинстве во втором тайме. Баэна получил вторую желтую карточку на 56-й минуте и был удален с поля.

«Вильярреал» набрал 18 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице ла лиги. «Альмерия» располагается на 14-й строчке с 10 очками.

Испания. Лига 1. 11-й тур
23 окт, 19:30. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
2:1
Альмерия

Футбол
ФК Альмерия
ФК Вильярреал
0
Читайте также
Как победа Махачева снова сделала Хабиба главным в UFC
Махачев с поясом, Ян неожиданно проиграл, брат Хабиба повздорил с Чимаевым: события UFC 280
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Осасуна» сыграла вничью с «Жироной» в матче чемпионата Испании
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 10 8 1 1 24-4 25
3
 Атлетико 11 7 2 2 18-9 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 10 5 3 2 19-8 18
7
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
8
 Осасуна 11 5 2 4 11-11 17
9
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
10
 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 11 3 3 5 9-12 12
13
 Альмерия 11 3 1 7 12-19 10
14
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
15
 Сельта 10 3 1 6 11-20 10
16
 Эспаньол 11 2 4 5 14-19 10
17
 Жирона 11 2 3 6 15-19 9
18
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
19
 Кадис 11 1 4 6 5-22 7
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.10 15:00
Р. Вальекано – Кадис
 5 : 1
22.10 17:15
Вальядолид – Р. Сосьедад
 1 : 0
22.10 19:30
Валенсия – Мальорка
 1 : 2
22.10 22:00
Реал – Севилья
 3 : 1
23.10 15:00
Эспаньол – Эльче
 2 : 2
23.10 17:15
Бетис – Атлетико
 1 : 2
23.10 19:30
Жирона – Осасуна
 1 : 1
23.10 19:30
Вильярреал – Альмерия
 2 : 1
23.10 22:00
Барселона – Атлетик
 - : -
24.10 22:00
Сельта – Хетафе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 9 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 5 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 9 1 5
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости