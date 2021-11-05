Бархуан о назначении Хави: «Аль-Садд» сделал заявление, «Барселона» — еще нет. Сторонам нужно все согласовать"
Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан прокомментировал новость о том, что Хави станет новым наставником сине-гранатовых.
«Аль-Садд» уже сделал заявление, «Барселона» — пока нет. Нужно подождать, пока все стороны все согласуют. У нас с Хави отличные отношения, я всегда буду рад помочь ему в любых вопросах насчет клуба", — цитирует Mundo Deportivo Бархуана.
Бархуан выполняет обязанности главного тренера «Барселоны» с момента увольнения Роналда Кумана.
Сегодня, 5 ноября, катарский клуб «Аль-Садд» объявил, что главный тренер команды Хави покидает свой пост и займет аналогичную должность в «Барселоне». Каталонский клуб все еще не выступил с официальным заявлением по этому поводу.
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Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211105/1001709079/fichaje-xavi-hernandez-directo-ultima-hora-fc-barcelona.html
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