Глеб — о Хави: «Верю, что у него все сложится в «Барселоне»
Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о назначении Хави главным тренером в каталонскую команду.
«Хави не трудно представить тренером, — сказал Глеб «СЭ». — Это гениальнейший футболист! Как он видел игру, как он руководил на поле. У меня не было сомнений, что он будет отличным тренером. Он прекрасно понимает, чувствует, знает. Особенно в родном клубе. Верю, что у него все сложится.
Изменение положения дел в «Барселоне»? Вы знаете, это произойдет не в этом сезоне. Нужно время, идет перестройка. Заново надо строить команду, проводить трансферную политику. Будет тяжеловато сразу все исправить. Есть клубы, которые проходят подобные этапы. Тренер должен знать и чувствовать, какие футболисты ему нужны. А Хави — это тот человек, который все прекрасно понимает изнутри. Нельзя сразу ожидать, что все наладится. Впереди новый этап построения «Барселоны».
Сегодня, 5 ноября, катарский клуб «Аль-Садд» объявил, что Хави покинул пост главного тренера команды ради того, чтобы возглавить «Барселону».
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