Азар извинился перед болельщиками «Реала»

Нападающий «Реала» Эден Азар рассказал, чтобы он хотел сказать каждому болельщику мадридской команды, который недоволен его игрой, хотя клуб заплатил за него большие деньги.

«Прости, друг. Я пытаюсь, но... Прости. У меня есть еще год, и должен это доказать, но это непросто: я не играю, но хочу играть... Мне очень жаль, что так произошло», — цитирует Marca Азара.

31-летний бельгиец выступает за «Реал» с июля 2019 года и провел за него 72 матча, забил семь мячей и отдал 11 результативных передач.