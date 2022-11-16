Азар готов уйти из «Реала» следующим летом

Нападающий «Реала» Эден Азар признался, что может летом покинуть мадридский клуб. Контракт 31-летнего бельгийца рассчитан до 2024 года.

«В январе не могу уйти, потому что у меня семья и мне нравится город. Но летом возможно, что уеду. У меня есть еще один год по контракту. Если клуб скажет мне: «Эден, спасибо за четыре года, но ты должен уйти», я должен буду принять это, потому что это нормально. Но я хотел бы больше играть, больше показывать, что я могу играть, что я хороший игрок», — цитирует Marca Азара.

31-летний бельгиец выступает за «Реал» с июля 2019 года и провел за него 72 матча, забил семь мячей и отдал 11 результативных передач.