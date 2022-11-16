«Барселона» в январе пыталась приобрести Луиса Диаса

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, как каталонский клуб хотел приобрести Луиса Диаса.

«Нас очень интересовал Луис Диас. Мы даже провели переговоры с его агентом, но «Ливерпуль» уже продвинулся в сделке. Кроме того, ситуация осложнялась экономической реструктуризацией в нашем клубе», — рассказал Лапорта Liverpool Echo.

Зимой 2022 года футболист перешел из «Порту» в «Ливерпуль» за 47 миллионов евро. В этом сезоне он провел 8 матчей в АПЛ, забив 3 гола и сделав 2 ассиста.