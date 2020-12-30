«Атлетико» не будет покупать Милика у «Наполи»

«Атлетико» не собирается покупать форварда Аркадиуша Милика у «Наполи», отметил в своем Twitter журналист Фабрицио Романо.

Вчера, 29 декабря, в итальянские СМИ сообщали, что мадридский клуб заинтересован в трансфере игрока.

По данным источника, «Атлетико» ищет замену форварду Диего Косте, который ранее покинул команду. Однако руководство не устраивают финансовые требования «Наполи», который готов отпустить Милика за 15 миллионов евро.

26-летний поляк в этом сезоне ни разу не выходил на поле. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года. Новое соглашение с «Наполи» он отказался подписывать.