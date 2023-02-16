«Атлетико» может подать в суд на одного из основных спонсоров из-за досрочного расторжения контракта

Испанский футбольный клуб «Атлетико» ищет нового спонсора, сообщает Mundo Deportivo.

Криптовалютная платформа Whalefin, контракт с которой был подписан прошлым летом на пять лет, прекращает сотрудничество с мадридским клубом. По условиям соглашения «матрасники» должны были получать 40 миллионов евро в год.

Whalefin воспользовалась пунктом в контракте, который позволяет прекратить сотрудничество в случае падения рынка. При этом в «Атлетико» не исключают обращения в суд, чтобы потребовать оплаты всей суммы, прописанной в соглашении.

После 21 тура чемпионата Испании «Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.