Агент Гюндогана встретился с боссами «Барселоны» по поводу возможного перехода игрока
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в «Барселону» бесплатно лето 2023 года.
Как сообщает инсайдер Жерар Ромеро, утром 16 февраля агент 32-летнего футболиста встретился со спортивным руководством «Барселоны». Переход Гюндогана в каталонский клуб летом является очень реальным вариантом.
Контракт полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года. Гюндоган выступает за «горожан» с 2016 года.
В этом сезоне на счету капитана «Сити» 3 гола и 3 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|21
|18
|2
|1
|43-7
|56
|
2
|Реал
|21
|15
|3
|3
|44-17
|48
|
3
|Р. Сосьедад
|21
|13
|3
|5
|31-21
|42
|
4
|Атлетико
|21
|11
|5
|5
|30-17
|38
|
5
|Бетис
|21
|10
|4
|7
|27-22
|34
|
6
|Р. Вальекано
|21
|9
|6
|6
|28-23
|33
|
7
|Атлетик
|21
|9
|5
|7
|31-22
|32
|
8
|Вильярреал
|21
|9
|4
|8
|22-18
|31
|
9
|Осасуна
|21
|8
|6
|7
|19-19
|30
|
10
|Мальорка
|21
|8
|4
|9
|16-20
|28
|
11
|Жирона
|21
|6
|6
|9
|27-31
|24
|
12
|Севилья
|21
|6
|6
|9
|23-29
|24
|
13
|Вальядолид
|21
|7
|3
|11
|15-28
|24
|
14
|Сельта
|21
|6
|5
|10
|22-33
|23
|
15
|Альмерия
|21
|6
|4
|11
|25-34
|22
|
16
|Кадис
|21
|5
|7
|9
|17-33
|22
|
17
|Эспаньол
|21
|4
|9
|8
|26-33
|21
|
18
|Валенсия
|21
|5
|5
|11
|26-26
|20
|
19
|Хетафе
|21
|4
|7
|10
|18-28
|19
|
20
|Эльче
|21
|1
|6
|14
|15-44
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.02
|00:00
|
Атлетико – Атлетик
|- : -
|19.02
|00:00
|
Барселона – Кадис
|- : -
|19.02
|00:00
|
Бетис – Вальядолид
|- : -
|19.02
|00:00
|
Эльче – Эспаньол
|- : -
|19.02
|00:00
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
|19.02
|00:00
|
Жирона – Альмерия
|- : -
|19.02
|00:00
|
Мальорка – Вильярреал
|- : -
|19.02
|00:00
|
Осасуна – Реал
|- : -
|19.02
|00:00
|
Р. Вальекано – Севилья
|- : -
|19.02
|00:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|11
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|14
|2
|2
Новости