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Сегодня, 16:24

Агент Гюндогана встретился с боссами «Барселоны» по поводу возможного перехода игрока

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в «Барселону» бесплатно лето 2023 года.

Как сообщает инсайдер Жерар Ромеро, утром 16 февраля агент 32-летнего футболиста встретился со спортивным руководством «Барселоны». Переход Гюндогана в каталонский клуб летом является очень реальным вариантом.

Контракт полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года. Гюндоган выступает за «горожан» с 2016 года.

В этом сезоне на счету капитана «Сити» 3 гола и 3 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах.

Источник: https://twitter.com/gerardromero/status/1626196503558594560
Илкай Гюндоган
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 21 15 3 3 44-17 48
3
 Р. Сосьедад 21 13 3 5 31-21 42
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 21 1 6 14 15-44 9
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19.02 00:00
Атлетико – Атлетик
 - : -
19.02 00:00
Барселона – Кадис
 - : -
19.02 00:00
Бетис – Вальядолид
 - : -
19.02 00:00
Эльче – Эспаньол
 - : -
19.02 00:00
Хетафе – Валенсия
 - : -
19.02 00:00
Жирона – Альмерия
 - : -
19.02 00:00
Мальорка – Вильярреал
 - : -
19.02 00:00
Осасуна – Реал
 - : -
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Р. Вальекано – Севилья
 - : -
19.02 00:00
Р. Сосьедад – Сельта
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Роберт Левандовски

Барселона

 14
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 14 2 2
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