«Барселона» может дать второй шанс Юмтити
Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может вернуться в каталонский клуб из аренды в «Лечче», сообщает Sport.
По данным источника, испанцы готовы предоставить игроку второй шанс на «Камп Ноу», однако также рассматривает Иньиго Мартинеса и Эвана Ндика, которые летом будут доступны на трансферном рынке на правах свободных агентов.
В этом сезоне Юмтити провел 12 матчей в серии А, где не отметился результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|21
|18
|2
|1
|43-7
|56
|
2
|Реал
|21
|15
|3
|3
|44-17
|48
|
3
|Р. Сосьедад
|21
|13
|3
|5
|31-21
|42
|
4
|Атлетико
|21
|11
|5
|5
|30-17
|38
|
5
|Бетис
|21
|10
|4
|7
|27-22
|34
|
6
|Р. Вальекано
|21
|9
|6
|6
|28-23
|33
|
7
|Атлетик
|21
|9
|5
|7
|31-22
|32
|
8
|Вильярреал
|21
|9
|4
|8
|22-18
|31
|
9
|Осасуна
|21
|8
|6
|7
|19-19
|30
|
10
|Мальорка
|21
|8
|4
|9
|16-20
|28
|
11
|Жирона
|21
|6
|6
|9
|27-31
|24
|
12
|Севилья
|21
|6
|6
|9
|23-29
|24
|
13
|Вальядолид
|21
|7
|3
|11
|15-28
|24
|
14
|Сельта
|21
|6
|5
|10
|22-33
|23
|
15
|Альмерия
|21
|6
|4
|11
|25-34
|22
|
16
|Кадис
|21
|5
|7
|9
|17-33
|22
|
17
|Эспаньол
|21
|4
|9
|8
|26-33
|21
|
18
|Валенсия
|21
|5
|5
|11
|26-26
|20
|
19
|Хетафе
|21
|4
|7
|10
|18-28
|19
|
20
|Эльче
|21
|1
|6
|14
|15-44
|9
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.02
|00:00
|
Атлетико – Атлетик
|- : -
|19.02
|00:00
|
Барселона – Кадис
|- : -
|19.02
|00:00
|
Бетис – Вальядолид
|- : -
|19.02
|00:00
|
Эльче – Эспаньол
|- : -
|19.02
|00:00
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
|19.02
|00:00
|
Жирона – Альмерия
|- : -
|19.02
|00:00
|
Мальорка – Вильярреал
|- : -
|19.02
|00:00
|
Осасуна – Реал
|- : -
|19.02
|00:00
|
Р. Вальекано – Севилья
|- : -
|19.02
|00:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|11
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|14
|2
|2
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