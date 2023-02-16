«Барселона» может дать второй шанс Юмтити

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может вернуться в каталонский клуб из аренды в «Лечче», сообщает Sport.

По данным источника, испанцы готовы предоставить игроку второй шанс на «Камп Ноу», однако также рассматривает Иньиго Мартинеса и Эвана Ндика, которые летом будут доступны на трансферном рынке на правах свободных агентов.

В этом сезоне Юмтити провел 12 матчей в серии А, где не отметился результативными действиями.