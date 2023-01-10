«Атлетик» дома сыграл вничью с «Осасуной»

«Атлетик» сыграл вничью с «Осасуной» на своем поле в матче 16-го тура чемпионата Испании.

Команды не забили ни одного мяча — 0:0. Это первая нулевая ничья в матчах между командами с апреля 2010 года.

«Атлетик» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 26 очками, «Осасуна» поднялась на восьмую строчку с 24 очками.