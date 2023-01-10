«Реал» обратился к Бэйлу, который завершил карьеру: «Настоящая легенда клуба и мирового футбола»
«Реал» обратился к бывшему нападающему команды Гарету Бэйлу, который 9 января объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
«После объявления Гарета Бэйла об уходе из профессионального футбола наш клуб хочет выразить благодарность, признание и любовь к настоящей легенде «Реала» и мирового футбола. Гарет был частью нашей команды в один из самых успешных периодов в истории. Он навсегда запомнится своим участием в самых запоминающихся моментах прошлого десятилетия, в том числе незабываемым забегом в финале Кубка Испании в 2014 году, важнейшим голом в финале Лиги чемпионов-2013/14 и дублем в финале Лиги чемпионов-2017/18, а особенно — ударом через себя, который будет в памяти наших болельщиков всю жизнь. Имя Бэйла навсегда будет связано с «Реалом». Удачи, Гарет, мы желаем всего наилучшего тебе и твоей семье», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Королевского клуба».
Бэйл выступал за «Реал» с сентября 2013 года по июль 2022 года с перерывом на аренду в «Тоттенхэм» в сезоне-2020/21. Вместе с мадридцами 33-летний валлиец 5 раз выиграл Лигу чемпионов, 3 раза стал чемпионом Испании, дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА и по одному разу — победителем Кубка и Суперкубка Испании.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|16
|13
|2
|1
|35-6
|41
|
2
|Реал
|16
|12
|2
|2
|36-16
|38
|
3
|Р. Сосьедад
|16
|10
|2
|4
|23-17
|32
|
4
|Бетис
|16
|8
|4
|4
|19-13
|28
|
5
|Вильярреал
|16
|8
|3
|5
|19-12
|27
|
6
|Атлетико
|16
|8
|3
|5
|23-15
|27
|
7
|Атлетик
|16
|7
|5
|4
|24-14
|26
|
8
|Осасуна
|16
|7
|3
|6
|16-16
|24
|
9
|Р. Вальекано
|16
|6
|5
|5
|23-20
|23
|
10
|Мальорка
|16
|6
|4
|6
|14-15
|22
|
11
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|23-18
|19
|
12
|Жирона
|16
|4
|6
|6
|24-26
|18
|
13
|Вальядолид
|16
|5
|2
|9
|13-24
|17
|
14
|Альмерия
|16
|5
|2
|9
|17-25
|17
|
15
|Хетафе
|16
|4
|5
|7
|15-22
|17
|
16
|Сельта
|16
|4
|4
|8
|16-27
|16
|
17
|Севилья
|16
|3
|6
|7
|16-24
|15
|
18
|Кадис
|16
|3
|6
|7
|11-27
|15
|
19
|Эспаньол
|16
|2
|8
|6
|19-25
|14
|
20
|Эльче
|16
|0
|4
|12
|10-34
|4
|6.01
|20:30
|
Эльче – Сельта
|0 : 1
|6.01
|23:00
|
Валенсия – Кадис
|0 : 1
|7.01
|18:15
|
Вильярреал – Реал
|2 : 1
|7.01
|20:30
|
Мальорка – Вальядолид
|1 : 0
|7.01
|23:00
|
Эспаньол – Жирона
|2 : 2
|8.01
|16:00
|
Альмерия – Р. Сосьедад
|0 : 2
|8.01
|18:15
|
Р. Вальекано – Бетис
|1 : 2
|8.01
|20:30
|
Севилья – Хетафе
|2 : 1
|8.01
|23:00
|
Атлетико – Барселона
|0 : 1
|9.01
|23:00
|
Атлетик – Осасуна
|0 : 0
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|9
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|13
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|9
|2
|1