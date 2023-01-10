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Сегодня, 00:25

«Реал» обратился к Бэйлу, который завершил карьеру: «Настоящая легенда клуба и мирового футбола»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Гарет Бэйл.
Фото Global Look Press

«Реал» обратился к бывшему нападающему команды Гарету Бэйлу, который 9 января объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

«После объявления Гарета Бэйла об уходе из профессионального футбола наш клуб хочет выразить благодарность, признание и любовь к настоящей легенде «Реала» и мирового футбола. Гарет был частью нашей команды в один из самых успешных периодов в истории. Он навсегда запомнится своим участием в самых запоминающихся моментах прошлого десятилетия, в том числе незабываемым забегом в финале Кубка Испании в 2014 году, важнейшим голом в финале Лиги чемпионов-2013/14 и дублем в финале Лиги чемпионов-2017/18, а особенно — ударом через себя, который будет в памяти наших болельщиков всю жизнь. Имя Бэйла навсегда будет связано с «Реалом». Удачи, Гарет, мы желаем всего наилучшего тебе и твоей семье», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Королевского клуба».

Бэйл выступал за «Реал» с сентября 2013 года по июль 2022 года с перерывом на аренду в «Тоттенхэм» в сезоне-2020/21. Вместе с мадридцами 33-летний валлиец 5 раз выиграл Лигу чемпионов, 3 раза стал чемпионом Испании, дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА и по одному разу — победителем Кубка и Суперкубка Испании.

Гарет Бэйл пять раз выигрывал Лигу чемпионов. Гарет Бэйл: знаменитые голы «Атлетико» и «Ливерпулю», пять кубков чемпионов, пенальти Семака и мяч Акинфееву

Гарет Бэйл
Футбол
ФК Реал
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 16 10 2 4 23-17 32
4
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
5
 Вильярреал 16 8 3 5 19-12 27
6
 Атлетико 16 8 3 5 23-15 27
7
 Атлетик 16 7 5 4 24-14 26
8
 Осасуна 16 7 3 6 16-16 24
9
 Р. Вальекано 16 6 5 5 23-20 23
10
 Мальорка 16 6 4 6 14-15 22
11
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
12
 Жирона 16 4 6 6 24-26 18
13
 Вальядолид 16 5 2 9 13-24 17
14
 Альмерия 16 5 2 9 17-25 17
15
 Хетафе 16 4 5 7 15-22 17
16
 Сельта 16 4 4 8 16-27 16
17
 Севилья 16 3 6 7 16-24 15
18
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
19
 Эспаньол 16 2 8 6 19-25 14
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.01 20:30
Эльче – Сельта
 0 : 1
6.01 23:00
Валенсия – Кадис
 0 : 1
7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 2 : 1
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 1 : 0
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 2 : 2
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 0 : 2
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 1 : 2
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 2 : 1
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 0 : 1
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
 0 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 9
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 13 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 9 2 1
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