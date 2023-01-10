«Реал» обратился к Бэйлу, который завершил карьеру: «Настоящая легенда клуба и мирового футбола»

«Реал» обратился к бывшему нападающему команды Гарету Бэйлу, который 9 января объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

«После объявления Гарета Бэйла об уходе из профессионального футбола наш клуб хочет выразить благодарность, признание и любовь к настоящей легенде «Реала» и мирового футбола. Гарет был частью нашей команды в один из самых успешных периодов в истории. Он навсегда запомнится своим участием в самых запоминающихся моментах прошлого десятилетия, в том числе незабываемым забегом в финале Кубка Испании в 2014 году, важнейшим голом в финале Лиги чемпионов-2013/14 и дублем в финале Лиги чемпионов-2017/18, а особенно — ударом через себя, который будет в памяти наших болельщиков всю жизнь. Имя Бэйла навсегда будет связано с «Реалом». Удачи, Гарет, мы желаем всего наилучшего тебе и твоей семье», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Королевского клуба».

Бэйл выступал за «Реал» с сентября 2013 года по июль 2022 года с перерывом на аренду в «Тоттенхэм» в сезоне-2020/21. Вместе с мадридцами 33-летний валлиец 5 раз выиграл Лигу чемпионов, 3 раза стал чемпионом Испании, дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА и по одному разу — победителем Кубка и Суперкубка Испании.