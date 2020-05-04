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«Атлетик» и «Сосьедад» договорились провести финал Кубка Испании в присутствии болельщиков на трибунах

15:58
Футболисты и болельщики «Атлетика». Фото AFP
Футболисты и болельщики «Атлетика». Фото AFP
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«Атлетик» выпустил официальное заявление по поводу проведения финала Кубка Испании против «Сосьедада».

— Президенты «Сосьедада» и «Атлетика», финалистов Кубка Испании-2019/20, провели встречу с президентом Королевской федерации футбола Испании, на которой договорились, что финал Кубка пройдет при болельщиках, а дата встречи будет объявлена позже, — говорится в заявлении «Атлетика». — У нас всегда было, есть и будет желание проводить финальные матчи в присутствии фанатов. Это то, что всем нравится больше всего. В то же время, «Сосьедад», «Атлетик» и Королевская федерация футбола Испании хотят гарантировать, что статус матча будет официальным. Мы направили соответствующий запрос в Королевскую федерацию футбола Испании.

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