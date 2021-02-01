Аргентинская газета поддержала Месси, показав его статистику вместо суммы контракта

Аргентинская спортивная газета Olе 1 февраля опубликовала свежий номер с изображением нападающего «Барселона» Лионелем Месси и его клубной статистикой.

Обложка газеты повторяет вчерашнюю обложку испанского издания El Mundo, которое опубликовало финансовые данные контракта аргентинца. Однако теперь вместо цифр о доходах футболиста стоят цифры проведенных матчей, голов и передач.

Таким образом Olе поддержала Месси, также написав на первой полосе: «Вам нужны были цифры Месси? Вот они. Утечка контракта, предательство, на которое он ответил еще одним великолепным голом».

Напомним, что общая стоимость четырехлетнего контракта Месси, по данным El Mundo, составляет 555,237,619 евро. Статистика футболиста в «Барселоне» такая: 650 голов, 260 голевых передач и 755 матчей.