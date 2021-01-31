В Испании обнародовали сумму контракта Месси с «Барселоной». Подробности

Стали известны данные по четырехлетнему контракту нападающего Лионеля Месси с «Барселоной». Соглашение было подписано в 2017 году.

Детали контракта

Испанское издание El Mundo опубликовало заметку под названием «Контракт, разрушивший «Барселону». В ней утверждается, что за четыре года Месси должен получить около 555 миллионов евро.

Из этих денег 138 миллионов без налоговых вычетов — это фиксированная плата за сезон, а также премии (чистыми Месси получает 74,9 миллиона). Около 115 миллионов было заплачено футболисту в качестве подъемных за подписание соглашения. Кроме того, еще 78 миллионов — это бонусы за лояльность.

Обложка El Mundo.

Реакция клуба

Позднее «Барселона» на своем официальном сайте выступила с заявлением касательно информации о контракте нападающего Лионеля Месси.

«Клуб сожалеет о том, что газета El Mundo опубликовала данные контракта, подписанного между «Барселоной» и Лионелем Месси, — говорится в сообщении. — Это исключительно частный документ, который регулируется принципом конфиденциальности между сторонами.

«Барселона» не несет никакой ответственности за публикацию этого документа, и теперь будет принимать правовые меры против газеты El Mundo за ущерб, который может быть причинен клубу.

«Барселона» полностью поддерживает Лионеля Месси и выступает против попытки навредить его имиджу или отношениям с клубом, где он вырос в лучшего футболиста в истории футбола», — говорится в заявлении клуба.

Реакция Лионеля Месси

Сам Лионель Месси, по данным Caught Offside, в скором времени сделает заявление по поводу своего будущего в каталонском клубе. Сообщается, что это связано именно с той информацией, которую ранее обнародовало издание El Mundo.

Из-за попадания в СМИ этой информации Месси очень разозлился. Ранее он предупреждал руководство команды, что покинет клуб, если подобное произойдет.

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