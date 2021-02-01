Лапорта: «Если стану президентом «Барселоны», разберусь с ситуацией с контрактом Месси»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал появившуюся в сети информацию о контракте форварда Лионеля Месси.

31 января в испанском издании Marca вышел материал «Контракт, разрушивший «Барселону». В нем сообщается, что по соглашению 2017 года Месси получит порядка 555 миллионов евро за четыре года контракта.

«Я приложу все усилия, чтобы Месси остался в клубе. Знаю, что его все устраивает в клубе, но ему нужен конкурентоспособный проект со спортивной точки зрения. Я ему написал вчера, поддержал. Лео не обращает внимание на все эти истории. Все хотят, чтобы он остался.



Такие вещи болезненно бьют по клубу. Это плохой менеджмент, такое бывает. Но Месси приносит намного больше дохода, чем стоит. Я постараюсь выяснить, кто это сделал, если выиграю выборы», — цитирует Лапорту Diario Sport.

31 января сообщалось, что Месси был недоволен публикацией информации о своем контракте и может покинуть «Барсу».