El Mundo сообщил о нарушении Месси контракта с «Барселоной»
Нападающий «Барселона» Лионель Месси три раза нарушил условия контракта с клубом, пишет издание El Mundo 1 февраля.
Как отмечается, был нарушен седьмой пункт трудового договора. В нем запрещается публично критиковать руководство клуба, в том числе и через социальные сети.
Месси же, пишет El Mundo, критиковал бывшего спортивного директора каталонцев Эрика Абидаля по поводу переговоров о снижении зарплаты сотрудникам клуба и ухода нападающего Луиса Суареса.
Напомним, что 31 января разразился скандал после того, как тот же El Mundo опубликовал конфиденциальные данные о сумме действующего контракта Месси с «Барселоной».
Игрока очень разозлило, что подобная информация получила огласку. Клуб немедленно выступил с заявлением и пообещал обратиться в правовые органы.
Дополнительная информация:
https://www.elmundo.es/deportes/futbol/2021/02/01/60157b9ffdddff270b8b4585.html
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