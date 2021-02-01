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El Mundo сообщил о нарушении Месси контракта с «Барселоной»

15:32
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Нападающий «Барселона» Лионель Месси три раза нарушил условия контракта с клубом, пишет издание El Mundo 1 февраля.

Лионель Месси.В Испании обнародовали сумму контракта Месси с «Барселоной». Подробности

Как отмечается, был нарушен седьмой пункт трудового договора. В нем запрещается публично критиковать руководство клуба, в том числе и через социальные сети.

Месси же, пишет El Mundo, критиковал бывшего спортивного директора каталонцев Эрика Абидаля по поводу переговоров о снижении зарплаты сотрудникам клуба и ухода нападающего Луиса Суареса.

Напомним, что 31 января разразился скандал после того, как тот же El Mundo опубликовал конфиденциальные данные о сумме действующего контракта Месси с «Барселоной».

Игрока очень разозлило, что подобная информация получила огласку. Клуб немедленно выступил с заявлением и пообещал обратиться в правовые органы.

Дополнительная информация:

https://www.elmundo.es/deportes/futbol/2021/02/01/60157b9ffdddff270b8b4585.html

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