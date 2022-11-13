Антонио Рюдигер: «Барселона» также была заинтересована в моих услугах, но я хотел в «Реал»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о переходе в мадридский клуб из «Челси». По словам игрока, в нем также была заинтересована «Барселона».

«Конечно, ко мне обращались многие команды, но я рассматривал только два варианта — «Челси» и «Реал». Я провел пять лет в Лондоне и имел определенный статус. Я мог остаться там или перейти в «Реал». «Барселона» также была заинтересована в моих услугах. Но для меня это было невозможно. Я уже говорил, что «Реал» был для меня мечтой, эта команда казалась мне недостижимой», — приводит слова Рюдигера AS.

Рюдигер перешел в «Реал» в июле 2022 года на правах свободного агента после того, как истек срок его контракта с «Челси». Немецкий футболист заключил соглашение с мадридским клубом до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне 29-летний защитник сыграл за «Реал» 17 матчей и забил два гола во всех турнирах.