«Барселона» заинтересовалась полузащитником «Жироны»

Руководство «Барселоны» проявляет интерес к полузащитнику «Жироны» Алешу Гарсии Серрано, сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, боссы каталонского клуба заинтересованы в подписании 25-летнего игрока в связи с предстоящим уходом Серхио Бускетса. Также руководство команды не довольно игрой новичка «Барселоны» Франка Кессье. Соглашение Гарсии с «Жироной» истекает летом 2024 года, и каталонцы планируют подписать игрока бесплатно.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за команду из Жироны 14 матчей и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.