Месси: «Гвардиола причинил много вреда футболу»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

7-кратный обладатель «Золотого мяча» считает, что экс-наставник "Барселоны" навредил футболу, потому что все хотели скопировать игровой стиль каталонцев.

«Гвардиола причинил много вреда футболу. То, что мы делали в «Барселоне», казалось настолько простым, что все хотели это скопировать. После этого я видел много идей Гвардиолы.

Без всяких сомнений, у Хосепа есть что-то особенное. Это выражается в том, как он просматривает матчи, подготавливает команду к играм и передает футболистам свои идеи», – цитирует Месси Mundo Deportivo.

Аргентинский форвард играл под руководством Гвардиолы в «Барселоне» с 2008 по 2012 год.

Каталонцы за этот период трижды становились чемпионами Испании и обладателями Суперкубка страны. По два раза выигрывали Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Испании и клубный чемпионат мира.