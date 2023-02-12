Анчелотти заявил, что не торопится покидать «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о возможном уходе из клуба после победы на клубном ЧМ. Сообщалось, что специалист может возглавить сборную Бразилии.

«Я никуда отсюда не уйду, пока меня не выгонят», — цитирует Анчелотти Marca.