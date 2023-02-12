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Флорентино Перес прокомментировал победу «Реала» на клубном чемпионате мира

Виктория Кравченко
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Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал победу мадридской команды на клубном чемпионате мира.

«Чтобы выиграть клубный чемпионат мира, сначала нужно выиграть Лигу чемпионов. Всегда трудно выиграть титул, но этот особенный, потому что, как я уже говорил, сначала нужно выиграть Лигу чемпионов. Быть лучшим в Европе, а затем в мире — это то, чем я очень горжусь», — цитирует Переса AS.

«Реал» в пятый раз в своей истории выиграл клубный чемпионат мира, что является рекордным показателем. Ранее мадридцы выигрывали в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

ФК Реал
Флорентино Перес
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 Барселона 20 17 2 1 42-7 53
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
7
 Р. Вальекано 20 9 5 6 27-22 32
8
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
9
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
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 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
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 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
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 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
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 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
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 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
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 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
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10.02 23:00
Кадис – Жирона
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Альмерия – Бетис
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12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 - : -
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 - : -
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Реал Сосьедад

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Барселона

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Атлетико

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И К Ж
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