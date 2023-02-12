Флорентино Перес прокомментировал победу «Реала» на клубном чемпионате мира
Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал победу мадридской команды на клубном чемпионате мира.
«Чтобы выиграть клубный чемпионат мира, сначала нужно выиграть Лигу чемпионов. Всегда трудно выиграть титул, но этот особенный, потому что, как я уже говорил, сначала нужно выиграть Лигу чемпионов. Быть лучшим в Европе, а затем в мире — это то, чем я очень горжусь», — цитирует Переса AS.
«Реал» в пятый раз в своей истории выиграл клубный чемпионат мира, что является рекордным показателем. Ранее мадридцы выигрывали в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|20
|17
|2
|1
|42-7
|53
|
2
|Реал
|20
|14
|3
|3
|40-17
|45
|
3
|Р. Сосьедад
|20
|12
|3
|5
|28-19
|39
|
4
|Атлетико
|20
|10
|5
|5
|29-17
|35
|
5
|Бетис
|21
|10
|4
|7
|27-22
|34
|
6
|Атлетик
|21
|9
|5
|7
|31-22
|32
|
7
|Р. Вальекано
|20
|9
|5
|6
|27-22
|32
|
8
|Вильярреал
|20
|9
|4
|7
|22-17
|31
|
9
|Осасуна
|20
|8
|5
|7
|19-19
|29
|
10
|Мальорка
|21
|8
|4
|9
|16-20
|28
|
11
|Жирона
|21
|6
|6
|9
|27-31
|24
|
12
|Севилья
|21
|6
|6
|9
|23-29
|24
|
13
|Вальядолид
|20
|7
|2
|11
|15-28
|23
|
14
|Сельта
|20
|6
|5
|9
|22-32
|23
|
15
|Альмерия
|21
|6
|4
|11
|25-34
|22
|
16
|Кадис
|21
|5
|7
|9
|17-33
|22
|
17
|Эспаньол
|20
|4
|9
|7
|24-30
|21
|
18
|Валенсия
|21
|5
|5
|11
|26-26
|20
|
19
|Хетафе
|20
|4
|6
|10
|17-27
|18
|
20
|Эльче
|20
|1
|6
|13
|15-40
|9
|10.02
|23:00
|
Кадис – Жирона
|2 : 0
|11.02
|18:15
|
Альмерия – Бетис
|2 : 3
|11.02
|20:30
|
Севилья – Мальорка
|2 : 0
|11.02
|23:00
|
Валенсия – Атлетик
|1 : 2
|12.02
|16:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|12.02
|18:15
|
Сельта – Атлетико
|- : -
|12.02
|20:30
|
Вальядолид – Осасуна
|- : -
|12.02
|23:00
|
Вильярреал – Барселона
|- : -
|13.02
|23:00
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|- : -
|15.02
|23:00
|
Реал – Эльче
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|11
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|14
|2
|2