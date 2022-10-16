Анчелотти — о победе «Реала»: «В этом матче я старался ничего не изобретать и расставить игроков по их местам»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (3:1).

«Нужно было выложиться на максимум, и мы это сделали. Начало было хорошим, мы довольно быстро продвинулись вперед и хорошо контролировали ситуацию во втором тайме.

Я вспомнил прошлый сезон, когда что-то наизобретал... В этом матче я старался ничего не изобретать и расставить игроков по их местам. Я отмечу игру Модрича, которая была впечатляющей", — цитирует Marca Анчелотти.

«Реал», набрав 25 очков в 9 матчах, стал лидером чемпионата Испании. «Барселона» занимает 2-е место (22 очка).

В следующем, 10-м туре, «Реал» сыграет на выезде против «Эльче» (19 октября), а «Барселона» примет на своем поле «Вильярреал» (20 октября).