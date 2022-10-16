Кунде — о поражении «Реалу»: «Я очень разочарован. Мы провели неплохую игру»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в 9-м туре ла лиги

«Я очень разочарован. Мы провели неплохую игру, но в первом тайме провалились в передачах. Нам пришлось фолить при первом голе, и то же самое при втором. Сила Мадрида в том, что они смогли забить два гола. Мы должны извлечь из этого урок», — приводит слова Кунде As.

Кунде в текущем сезоне сыграл за команду 4 матча в чемпионате Испании и отдал две голевые передачи.

«Барселона» идет на второй строчке с 22 очками в 9 играх, каталонцы потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше ла лиги.