Хави — о поражении «Реалу»: «Мы находимся в отрицательной динамике. Ничего не получается»

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил игру команды в матче с «Реалом» (1:3) в 13-м туре ла лиги.

«Мы находимся в отрицательной динамике, в которой ничего не получается. Стараемся, верим, но ничего не получается пока. Мы старались до самого конца. Это всего лишь три очка, но это была хорошая возможность остаться на вершине.

Пока у нас все хорошо в обороне, но нам нужно улучшить наши сильные стороны. Мы говорили о том, чтобы остановить переходы, и в первом тайме они забили нам. Мы — строящаяся команда, но мы должны совершенствоваться", — приводит слова Хави AS.

«Барселона» идет на второй строчке с 22 очками в 9 играх, каталонцы потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше ла лиги.