Анчелотти — о состоянии Бензема: «Он сможет сыграть с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии травмированного нападающего Карима Бензема.

19 марта «сливочные» сыграют против «Барселоны» в рамках ла лиги.

«Травма Бензема? Это просто ушиб. Он сможет сыграть с «Барселоной», — заявил тренер на пресс-конференциию

Ранее «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Ливерпуль» с общим счетом 6:2.