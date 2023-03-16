«Барселона» начнет переговоры с Хави о контракте после матча с «Реалом»

Руководство «Барселоны» в скором времени обсудит с главным тренером Хави его новый контракт.

По данным Sport, в клубе довольны работой специалиста и хотят пролить с ним договор, срок которого истекает этим летом.

Стороны начнут переговоры после предстоящего матча с «Реалом». 19 марта команды проведут матч ла лиги на «Камп Ноу».

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. На данный момент сине-гранатовые лидируют в чемпионате, опережая «Реал» на девять очков.