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Сегодня, 06:18

Куртуа оценил положение Азара в «Реале»

Виктория Кравченко
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что думает об игре Эдена Азара в мадридском клубе.

«Азар отлично тренировался после возвращения с чемпионата мира. Он ждал, что у него будет возможность, так как бразильцы еще не вернулись в состав, но он так и не получил шанса. Это заставило его чувствовать себя подавленным, но с его стороны не было никакого неуважения к кому-либо», — цитирует Tiempo de Juego Куртуа.

Эден Азар отыграл семь матчей за «Реал» в текущем сезоне, отметившись голом и ассистом. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Тибо Куртуа
Эден Азар
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 25 21 2 2 47-8 65
2
 Реал 25 17 5 3 50-19 56
3
 Атлетико 25 14 6 5 39-19 48
4
 Р. Сосьедад 25 13 6 6 33-24 45
5
 Бетис 25 12 6 7 33-26 42
6
 Вильярреал 25 11 5 9 29-24 38
7
 Р. Вальекано 25 9 8 8 29-28 35
8
 Осасуна 25 9 7 9 22-24 34
9
 Атлетик 25 9 6 10 33-27 33
10
 Мальорка 25 9 5 11 22-26 32
11
 Сельта 25 8 7 10 29-34 31
12
 Жирона 25 8 6 11 38-39 30
13
 Севилья 25 7 7 11 29-40 28
14
 Вальядолид 25 8 4 13 19-35 28
15
 Эспаньол 25 6 9 10 31-39 27
16
 Кадис 25 6 9 10 20-37 27
17
 Валенсия 25 7 5 13 28-28 26
18
 Хетафе 25 6 8 11 25-34 26
19
 Альмерия 25 7 4 14 29-44 25
20
 Эльче 25 2 7 16 19-49 13
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17.03 23:00
Вальядолид – Атлетик
 - : -
18.03 16:00
Альмерия – Кадис
 - : -
18.03 18:15
Р. Вальекано – Жирона
 - : -
18.03 20:30
Эспаньол – Сельта
 - : -
18.03 23:00
Атлетико – Валенсия
 - : -
19.03 16:00
Бетис – Мальорка
 - : -
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Осасуна – Вильярреал
 - : -
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Эспаньол

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Атлетико

 8
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Роберт Левандовски

Барселона

 7
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
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Исаак Карселeн

Кадис

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Бетис

 14 3 1
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