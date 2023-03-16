Куртуа оценил положение Азара в «Реале»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что думает об игре Эдена Азара в мадридском клубе.

«Азар отлично тренировался после возвращения с чемпионата мира. Он ждал, что у него будет возможность, так как бразильцы еще не вернулись в состав, но он так и не получил шанса. Это заставило его чувствовать себя подавленным, но с его стороны не было никакого неуважения к кому-либо», — цитирует Tiempo de Juego Куртуа.

Эден Азар отыграл семь матчей за «Реал» в текущем сезоне, отметившись голом и ассистом. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.