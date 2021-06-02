Анчелотти ответил на вопросы о Роналду, Азаре и Бэйле

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не вел переговоров с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду о возвращении в испанский клуб.

«У меня прекрасные отношения с Криштиану, я искренне люблю его. Но мы не общались по этому вопросу. У него есть контракт с «Ювентусом», — приводит слова тренера Marca.

Также Анчелотти поделился мыслями о будущем нападающего Эдена Азара в клубе.

«Это топовый игрок. Все знают уровень его мастерства. Азар и Бэйл могут нам очень помочь», — добавил Анчелотти.

Итальянский тренер уже работал «Реале» с 2013 по 2015 год. Под его руководством мадридцы побеждали в Лиге чемпионов, выигрывали клубный чемпионат мира, а также становились обладателями Кубка Испании и Суперкубка УЕФА.