«Реал» представил Карло Анчелотти в качестве главного тренера команды
19:53
2 июня, в среду, «Реал» представил Карло Анчелотти в качестве нового главного тренера команды. 61-летний итальянский специалист возглавил мадридцев на следующие три сезона.
Сегодня также прошла пресс-конференция с участием Анчелотти.
В прошлом сезоне Анчелотти тренировал «Эвертон». Под его руководством «ириски» заняли десятое место в АПЛ.
Анчелотти уже тренировал «Реал» в период с 2013 по 2015 год. Вместе с ним «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Испании.
? #WelcomeBackAncelotti@MrAncelotti | #HalaMadrid pic.twitter.com/rlXvbQYrvh— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 2, 2021
? #WelcomeBackAncelotti pic.twitter.com/u2GdifSF6n— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 2, 2021
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