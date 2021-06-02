«Реал» представил Карло Анчелотти в качестве главного тренера команды

2 июня, в среду, «Реал» представил Карло Анчелотти в качестве нового главного тренера команды. 61-летний итальянский специалист возглавил мадридцев на следующие три сезона.

Сегодня также прошла пресс-конференция с участием Анчелотти.

В прошлом сезоне Анчелотти тренировал «Эвертон». Под его руководством «ириски» заняли десятое место в АПЛ.

Анчелотти уже тренировал «Реал» в период с 2013 по 2015 год. Вместе с ним «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Испании.



