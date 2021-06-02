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Анчелотти хочет сохранить Рамоса в «Реале»

19:41
Серхио Рамос. Фото AFP
Серхио Рамос. Фото AFP
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Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что рассчитывает на капитана команды Серхио Рамоса. 35-летний испанец ведет тяжелые переговоры с клубом о новом контракте.

«Серхио Рамос — очень важный игрок. Знаю, что идут переговоры, но не в курсе подробностей. Так что пока не могу ничего больше сказать. Но я обсужу с руководством «Реала» его будущее», — приводит слова Анчелотти Marca.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В сезоне-2020/2021 защитник провел 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Рамос хочет получить контракт на два года, ради этого испанский футболист готов пойти на понижение зарплаты в 10%.

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