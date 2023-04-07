Анчелотти иронично попросил журналистов оставить его в покое

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на прессс-конференции попросил оставить его в покое.

«Если я провел 1272 игры, то я даже не знаю, сколько пресс-конференций было. Наверное, в два раза больше. Представляете? Так что оставьте меня в покое сегодня (смеется)», — цитирует Анчелотти Goal.

«Реал» 8 апреля сыграет с «Вильярреалом» в матче ла лиги.